Neugierig schnuppert Hauskatze Moon an der grossen Kartonschachtel auf dem Stubentisch und miaut. Was hier wohl vor sich geht? «Komm her, Moony!», ruft Naomi Lareine (29) und klatscht sich auf die Oberschenkel. Das Büsi folgt und schmiegt sich an seine Besitzerin. Im Wohnzimmer der R&B-Sängerin ist es wohlig warm, Kerzen flackern, und der Weihnachtsbaum ist schon mit Kugeln und Schleifchen geschmückt. Einzig die Päckchen darunter fehlen. Dafür steht ein grosses Pack auf dem Stubentisch. Naomi Lareine und ihre Freundin Gina Madskull (27) füllen es mit Instantsuppe, Konserven, Zahnpasta und anderen lang haltbaren Esswaren und Hygieneartikeln.