Was Ferrara nicht will: strengere Regeln für die Banken. «Als Freisinnige habe ich gar keine Mühe mit sehr gut bezahlten Managern. Aber sie müssen zur Kasse gebeten werden, wenn sie ihren Job nicht richtig machen.» Sonst würden sie das Vertrauen in das wichtigste Kapital verspielen: «Was macht die Schweizer Banken denn so erfolgreich?», fragt Ferrara rhetorisch. «Es ist weder die Software noch die schöne Lage hier am Paradeplatz. Es sind schlicht und einfach die Menschen!»