Natalie Hauri, 28

Beruf: Inhaberin von Natalie’s Swiss Beauty Salon in Belgrad.

Leben in Zahlen: Verdient rund 5000 Franken monatlich und lebt mit ihrem Partner in einer Wohnung. In Belgrad kostet das Kilo Brot 1.50 Franken, der Besuch beim Coiffeur rund 35 Franken.

Den Reiz, irgendwann im Ausland zu leben und eine völlig neue Kultur kennenzulernen, verspürt Natalie Hauri schon früh im Leben. Dass sie in Belgrad gelandet ist, begründet sie damit, «dass mich sowohl die Stadt als auch die dort lebenden Menschen fasziniert haben». Belgrad sei für sie «die Stadt, die niemals schläft». Hinzu kommt, dass sie sich dort ihren Schritt in die Selbstständigkeit eher zutraute als in der Schweiz.