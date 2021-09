Nathalie Christen bringt die Politik in die Stube

Im Restaurant Güterhof am Rheinufer stösst Christen mit ihrer besten Freundin Daniela Klingler, 51, auf das fertige Werk an. Die beiden kennen sich seit der dritten Primarschule, als Christen mitten im Schuljahr mit ihren Eltern von Feldmeilen ZH nach Neuhausen SH umzog. «Das war hart für mich, aber zum Glück fand ich in Daniela eine Freundin.» Obwohl Christen danach in die Kanti ging und Klingler eine kaufmännische Lehre absolvierte, hielt die Freundschaft, später wohnten sie zusammen in einer WG in Schaffhausen, heute sind sie gegenseitig Gotten ihrer Töchter. «Daniela erdet mich», sagt Christen.