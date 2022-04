«Nach einem langen Tag schaue ich ‹Tschugger›»

Heute wurden die Programmhighlights des Schweizer Radio und Fernsehen für das Jahr 2022 vorgestellt. Was hat Sie dabei besonders stolz gemacht?

Ich freue mich vor allem über die Vielfalt bei SRF, also genauso über ein starkes Sport-Angebot wie über die neuen Serien, die wir jetzt an den Start bringen. Den Trailer zu den neuen «Tschugger»-Folgen habe ich gestern selber zum ersten Mal gesehen und viel Spass daran gehabt. Oder dass Beni Thurnheer mit «Benissimo» zum 30-jährigen Jubiläum auf die Bildschirme zurückkehrt, so was freut mich.