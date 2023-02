Bei so viel Erfolg in den Sozialen Medien könnte man denken, dass sich Alisha Lehmann intensiv mit ihrer Zweitkarriere als Influencerin beschäftigt – doch weit gefehlt. «Wenn ich ehrlich bin, nehme ich das gar nicht so wahr. Social Media ist nicht das echte Leben. Aber ich werde oft darauf angesprochen – besonders auch in England, wo der Fussball eine viel grössere Rolle spielt», sagt sie im Interview mit «20 Minuten».