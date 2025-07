Nati-Stars zeigen die acht Austragungsorte 

Die Stürmerin begann ihre Karriere beim FC Malters, wechselte später zum SC LUwin.ch Luzern. «Ich verfolge gern Spiele im Stadion in Luzern – es ist immer ein Heimkommen.» Die Mutter eines Sohns freute sich sehr darauf, in der Schweiz vor Freunden und Familie zu spielen. Doch dann wurde sie brutal ausgebremst: Drei Wochen vor Turnierbeginn verletzte sich die Teamstütze der Schweizer Nati beim Training am linken Knie, erlitt einen Kreuzbandriss und musste operiert werden. «Ich bin am Boden zerstört. Dieses Turnier war ein grosses Ziel für mich, und ich habe alles gegeben, um bereit zu sein.» Sie konzentriert sich nun auf ihre Genesung. Aber: «Mein Herz wird beim Team sein.»