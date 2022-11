Hand aufs Herz, Murat Yakin: Wie ist die Gefühlslage zwei Wochen vor der WM? «Die Anspannung steigt schon langsam», sagt der 48-Jährige. Das merkt man ihm allerdings nicht an. Oder nur in Nuancen. Vielleicht bleibt er ein bisschen vager in den Antworten, plaudert ein bisschen weniger aus dem Nähkästchen. Aber sonst: ebenso gelassen wie fokussiert. Im Wissen, dass er und sein Staff alles tun, um die WM gut vorzubereiten – und er für den Rest seiner Intuition vertraut. «Ein Moment, in dem ich zurzeit nicht an die WM denke? Praktisch unmöglich», sagt der Baselbieter. Er mag diese Wechsel von intensiven und ruhigeren Phasen in seinem Job, mochte diese schon als Spieler, und momentan ist die Intensität so hoch wie nie.