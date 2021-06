Nati-Trainer Vladimir Petkovic im Interview zur Fussball-EM

Die Schweiz spielt an der Euro in Baku und Rom, und, wenns dann weitergehen sollte, auch in London, Bukarest, Amsterdam oder Sevilla. Keine Sorgen wegen der Reiserei quer durch Europa?

Nein, auch das nehme ich positiv. Ich glaube, es wäre schlimmer, die EM jetzt in nur einem Land auszutragen. Das würde nämlich bedeuten, dass viel mehr Leute aus ganz Europa oder sogar der ganzen Welt sich in einer einzigen Stadt oder in wenigen Städten versammeln. Ich glaube, es ist einfacher, die Situation in elf verschiedenen Städten gleichzeitig zu kontrollieren und zu steuern. Klar ist es nicht so angenehm, zwischen den Spielen so viel reisen zu müssen, aber das müssen wir akzeptieren. Und ich hoffe, dass wir nach der Vorrunde in Rom stationiert bleiben und uns im Camp richtig einrichten können. In der Vorrunde gehts halt im Fünftage-Rhythmus hin und her, man ist nirgends richtig heimisch.