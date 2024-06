Menschen halten zusammen

Die Wassermassen haben 200 Meter der Nationalstrasse zwischen Lostallo und Soazza zerstört. Die Autobahn A13 zwischen San Bernardino und Bellinzona bleibt im Misox gesperrt. Verkehrsminister Albert Rösti (56) sagt: «Wir gehen davon aus, dass wir genügend Mittel zur Verfügung haben, um die Reparatur so schnell wie möglich durchzuführen.» Erst in sieben Tagen könne man Genaueres sagen. Erst wenn der Fluss wieder in seinem Bett sei.