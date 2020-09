Müssen Sie beruflich gerade etwas jonglieren?

Nein, mehr mit den Kindern im Alltag. (Lacht) Bei mir stehen bereits wieder Events an, wie die Jubiläumsfeier zum 100. Geburtstag von Vico Torriani in St. Moritz, die ich am 19. September moderiere. Und wenn ich ein, zwei Events im Monat habe, ist es für mich wirklich ausreichend. Das merkte ich, als ich zusätzlich zu den Events noch in einem 30-Prozent-Pensum «Telesguard» in Chur moderiert hatte. Zusammen fühlte es sich an, als wäre ich nur noch am Arbeiten. Und so zog ich damals die Handbremse und sagte mir: Bei aller Liebe für das romanische Fernsehen, es geht nicht für unsere Familie. Mein Mann ist wie ich selbständig und in seiner Branche ist es fast unmöglich Teilzeit zu arbeiten. Und mit meiner Geschichte, was Kinder kriegen angeht, merkte ich auch, dass ich jetzt auch einfach ein Mami sein will, das für ihre Kinder da ist. Denn ich finde es noch lässig!