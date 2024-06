Nemo trifft am Dienstag Justizminister Beat Jans

Trotz der Angriffe will sich Nemo weiterhin für die Anerkennung eines dritten Geschlechts engagieren. Erst am Freitagabend trat das Bieler Gesangstalent am Zurich Pride Festival auf und war sehr bewegt von diesem Moment. «Ich hatte Tränen in den Augen, als ich sah, wie ich die Menschen berührt habe», sagt Nemo. «Die Wirkung meines Sieges ist grösser, als ich es bin. Das zu realisieren, ist emotional und sehr schön für mich gewesen.»