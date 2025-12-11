Nemo schickt ESC-Pokal zurück

«Letztes Jahr habe ich den Eurovision Song Contest gewonnen und dafür die Trophäe erhalten. Und obwohl ich der Community rund um diesen Wettbewerb und allem, was mir diese Erfahrung sowohl als Mensch als auch als Künstlerin gelehrt hat, unendlich dankbar bin, habe ich heute das Gefühl, dass diese Trophäe nicht mehr in mein Regal gehört.» Mit diesen Worten wendet sich Nemo auf Instagram an die Fans und erklärt sogleich, was es mit der Entscheidung auf sich hat. «Der Eurovision Song Contest steht nach eigenen Angaben für Einheit, Inklusion und Würde für alle. Diese Werte haben diesen Wettbewerb für mich bedeutungsvoll gemacht. Aber die fortgesetzte Teilnahme Israels während eines Vorgangs, den die Unabhängige Internationale Untersuchungskommission der Vereinten Nationen als Völkermord eingestuft hat, zeigt einen klaren Konflikt zwischen diesen Idealen und den Entscheidungen der EBU.»