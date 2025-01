Nemo trennt sich von Management – und sucht das Glück in England

«Unser Management-Mandat mit Nemo ist per 31.12.2024 ausgelaufen», bestätigt Reto Lazzarotto, Geschäftsführer von Capitano Music auf Anfrage von Blick. Nemo sei aktuell auf der Suche nach einem passenden Management in der neuen Wahlheimat Grossbritannien. Aktuell werde die Person, die in seiner Firma für Nemo zuständig war, übergangsweise die Aktivitäten von Nemo koordinieren. Dies berichtet auch der «Tages-Anzeiger».