Zwei Wochen vor dem ESC sah das Ergebnis so aus: Ein Fünftel gab an, dabei negative Gefühle zu empfinden. 13 Prozent kreuzten an, das wäre positiv für sie. Zwei Drittel waren neutral eingestellt. Eine Woche nach dem ESC war das Verhältnis umgekehrt: Diesmal gab ein Fünftel an, positiv eingestellt zu sein. Und 13 Prozent empfanden einen Zuzug als negativ.