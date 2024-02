Für ehemalige ESC-Sängerin ist Nemo schon jetzt Favorit

Die Erwartungen für Nemos ESC-Beitrag sind hoch: Das Musiktalent nahm im vergangenen Jahr am von Pele Loriano (55, musikalischer Leiter SRF) organisierten Songwritingcamp der Suisa teil. Bei diesem Anlass entstanden schon mehrere Schweizer ESC-Beiträge, darunter Luca Hännis «She Got Me». Auch vor Ort war Teodora Špirić (23), die letztes Jahr im Duo Teya & Salena und dem Beitrag «Who The Hell is Edgar?» am ESC in Liverpool für Österreich teilgenommen hatte. Auf die Frage eines Fans, welches ihre drei Favoriten am diesjährigen ESC sei, antwortete sie schon vor der Veröffentlichung von Nemos Beitrag: «1. Switzerland, 2. Switzerland, 3. Switzerland!»