Seitens SRG und der ESC-Organisation von Basel respektiere man Nemos Recht auf persönliche Meinungsäusserung, sagt Edi Estermann, Head of Communication ESC 2025. «Wir freuen uns darauf, Nemo beim Eurovision Song Contest hier in Basel wieder auf der Bühne stehen zu haben.» Von politischen Botschaften müsse Nemo aber an offiziellen Events des ESCs, also auch während der Show, absehen. «Nemo hat den Code of Conduct akzeptiert und unterschrieben. Wir gehen davon aus, dass Nemo diesen auch respektiert, sobald Nemo in der Main Venue oder an offiziellen Events auftritt.»