Wir Menschen leben und denken so gern in binären, also zweiteiligen Codes: Gut-Böse, Himmel-Hölle, Leben-Tod – und eben Mann-Frau. Es erleichtert uns das Denken, es gibt uns Sicherheit. Dabei sind wir gar nicht konsequent: Was lieben wir hierzulande doch die bequeme Mitte! Zwischen weltpolitischen Lagern bleiben wir neutral. Vom EU-Raum profitieren, aber kein Mitglied sein. Und im Herbst trinken wir feinen Sauser, was weder Wein noch Traubensaft ist – Hauptsach, s isch guet.