Ob es sich bei Nemos weissem Rock und dem XL-Blazer um das Original Outfit der «Wherever You Are»-Interpretin handelt, ist nicht bekannt. So oder so trägt Nemo das legendäre Kostüm aber mit Würde und somit haben schon zwei grosse Stimmen ihren ESC-Song in weissem Tütü, Blazer und Stöckelschuhen zum Besten gegeben.