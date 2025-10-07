Nemos neues Leben in Paris

Sie setzten in den letzten Monaten den Fokus voll auf die Albumproduktion. Zufrieden?

Sehr. Es war für mich rückblickend gesehen die absolut richtige Entscheidung. Und natürlich hatte ich Respekt davor. Seit einem Jahr läuft bei mir vieles nach dem Motto «Learning by doing». Nach dem ESC wurde ich in diesen Wirbelsturm reingezogen und merkte irgendwann: Mist, jetzt ist ein halbes Jahr vorbei und ich mache immer noch Promo für einen Titel, der vor dem ESC rauskam. Da wurde mir klar, ich muss mich aufs Album konzentrieren und will es nicht nur in kurzer Zeit fertigstellen. Ich habe meinem Management dann gesagt, dass ich vier Monate komplett frei machen will.