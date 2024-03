«Am Anfang war ich in der Opposition», erzählt Josef. «Olten kann man doch nicht einfach aufgeben, fand ich.» Gab es in den 1960er-Jahren noch 850 Kapuziner in der Schweiz, sind es heute weniger als 100. «Ich will mir das Leben wegen dieses Umzugs nicht versauern», sagt Josef. In seinem Zimmer liegen die Pantoffeln noch vor dem Bett, die Medikamente im Regal. Das Telefon klingelt. «Nein, ist gut, wir brauchen keine. Das Kloster wird geschlossen.» Der Anrufer wollte neue Opferkerzen verkaufen.