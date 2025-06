Neue Dimensionen der Kunst

Hollywood trifft Kunstszene

Auch wenn 88'000 Besucherinnen und Besucher während einer Woche in die Basler Messehallen strömen: Das Business steht im Vordergrund und findet in schicken Lounges hinter geschlossenen Türen statt. Dort trifft sich auch Hollywood-Prominenz mit der Kunst-Elite: Schauspieler James Franco (47), selbst auch Künstler, begrüsst Susanne Walder, Chefredaktorin der Zeitschrift «Interview by Ringier», und dankt ihr für den Auftritt, den sie ihm in der neusten Ausgabe gewährt. Grosse Namen zeigen sich zufrieden: «Trotz viel Auf und Ab – bei uns ist die Stimmung prima», sagt Iwan Wirth, einer der einflussreichsten Schweizer im zeitgenössischen Kunstbetrieb, der seinen Stand an den Händlertagen zweimal komplett neu umgestaltet.