Neue Miss Universe Switzerland muss die Zähne richten lassen

Laura Bircher wurde ausgeladen

Er selbst wurde 2012 Schönheitskönig, als er sich den Titel Mister Colombia International holte. «Mit Naima hat eine Frau gewonnen, die sehr viel Tiefgang hat, diszipliniert und sehr unkompliziert im Umgang ist». Eine Anspielung auf Laura Bircher (24), die Miss Universe Switzerland 2024? Sie und die Organisation seien sich in vielen Punkten nicht einig gewesen. Gegenüber Blick sagt sie, dass sie für den Samstag kurzfristig ausgeladen worden sei. So habe sie ihrer Nachfolgerin die Krone nicht selbst aufsetzen können.