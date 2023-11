Die Ankündigung, dass es nächstens neue Musik von Züri West geben wird, verbreitet die Band gleich selber über Instagram. In einem Video lassen sie Passantinnen und Passanten – logischerweise in ihrer Heimatstadt Bern – per Kopfhörer in den Song «Wenni z'Bärn am Fänschter stah» reinhören. Den Zuschauern am Bildschirm bleibt die Melodie und der Text des Liedes verwehrt und man sieht nur die Reaktion der Zuhörenden. Und die ist überschwänglich.