Neue Talkshow für Daniel Fanslau

Was bereuen Sie?

Ich glaube, wir alle machen Fehler, das ist ganz normal. Ich muss ehrlich sagen, dass ich aber recht im Reinen bin mit allem. Mein innerer Frieden ist mir wichtig. Daran arbeite ich aktiv. Grenzen ziehen einerseits, aber sich auch entschuldigen, wenn man selbst einmal eine solche überschritten hat. Wobei mir gerade etwas einfällt, was ich bereue: dass ich nie Spanisch gelernt habe. Ich liebe Südamerika, war schon in Peru, Ecuador und Kolumbien. Ohne Spanisch kommt man vor allem in den Anden nicht weit. Aber wie sagt man so schön: Was nicht ist, kann ja noch werden.