Neuer Job für Melanie Winiger

Energy Schweiz schickt für seinen Sender Vintage Radio (empfangbar auf DAB+) ein bekanntes Trio an den Start: Ab dem 17. November geht die neue Morgenshow von Ex-SRF-Moderatorin Anna Maier (48), Melanie Winiger (46) und Ex-«G&G»-Moderator Joel Grolimund (33) über die Bühne. Die Sendung, die von Montag bis Freitag von 05.00 bis 09.00 Uhr ausgestrahlt wird, verspreche laut Energy Schweiz eine einzigartige Mischung aus Erfahrung und Charme.
Die Programmreform zum 10-Jahr-Jubiläum von Vintage Radio will mit dieser Show neue Massstäbe setzen. Die Moderatoren werden die Zuhörer mit relevanten Inhalten und persönlichen Geschichten durch den Morgen begleiten.
«Mischung aus Relevanz und Nähe»
Pascal Aminzadeh, Chief Audio Officer, erklärt: «Es war uns wichtig, Persönlichkeiten zu finden, die perfekt zu Vintage Radio passen und auch eine echte Verbindung zu unserer Community herstellen können. Die neue Morgenshow wird genau diese Mischung aus Relevanz und Nähe bieten, die sich unsere Hörerinnen und Hörer wünschen.»
Kevin Gander, CEO von Energy Schweiz, betont die Ambitionen für Vintage Radio: «Mit Melanie Winiger, Anna Maier und Joel Grolimund unterstreichen wir diesen Anspruch und gehen den nächsten Schritt, um eine Experience zu schaffen, die über das reine Radiohören hinausgeht. Dieses Trio wird die Community in eine Welt mitnehmen, in der die «Songs deines Lebens» nicht nur gespielt, sondern auch neu erlebt werden.»
Die Verantwortung für die Morgenshow teilen sich Anna Maier und Joel Grolimund als Co-Programmleiter. Sie moderieren im wöchentlichen Wechsel, während Melanie Winiger jeden Dienstag die Sendung übernimmt.