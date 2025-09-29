Neuer Job für Melanie Winiger

Kevin Gander, CEO von Energy Schweiz, betont die Ambitionen für Vintage Radio: «Mit Melanie Winiger, Anna Maier und Joel Grolimund unterstreichen wir diesen Anspruch und gehen den nächsten Schritt, um eine Experience zu schaffen, die über das reine Radiohören hinausgeht. Dieses Trio wird die Community in eine Welt mitnehmen, in der die «Songs deines Lebens» nicht nur gespielt, sondern auch neu erlebt werden.»