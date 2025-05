Neues Grandhotel auf Wasser begeistert Reisende

Der rote Teppich ist ausgerollt. An Bord wird noch geschweisst, gehämmert und geputzt. Kaum zu glauben, dass in 15 Minuten die ersten Gäste in der Werft in Werkendam/NL eintreffen. Karim und Nazly Twerenbold atmen auf: Ihr jüngstes Grandhotel auf dem Fluss ist bereit für die Jungfernfahrt in den Heimathafen Basel.