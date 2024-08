Dünn ist die Luft auf dem Jungfraujoch. Klar, auf 3454 Metern über Meer! Das werden die Schweizer NHL-Stars und die Spieler des SC Bern gleich zu spüren bekommen. In der VIP-Gondel des Eiger Express fahren sie zur Station Eigergletscher hoch, dann mit der Jungfraubahn aufs Joch. Jungfraubahnen-Direktor Urs Kessler hat zum Eishockeymatch auf dem höchstgelegenen Spielfeld der Welt geladen. Gespielt wird zweimal zehn Minuten auf einem synthetischen Eisfeld von 30 mal 15 Metern. Und vor einer einmaligen Bergkulisse. Für Nico Hischier, Captain der New Jersey Devils in der amerikanischen NHL, ein echter Szenenwechsel: «Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, öfter hier zu spielen», sagt er begeistert.