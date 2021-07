Dabei herrschte bei Michelle am Tag ihrer neuesten Fotosession auch alles andere als heiterer Sonnenschein. Das aber hielt die Dreifach-Mama nicht davon ab, vor dem aufbrausenden Sturm am Strand zu posieren. «Wenn die Sonne sich verabschiedet und sich ein Gewitter zusammenbraut... Viele bringen sich in Deckung – im Gegensatz zu einer verrückten Schweizerin, die so schnell wie möglich an den Strand rennt, um die coolste Gratis-Show des Universums nicht zu verpassen!», schreibt die Moderatorin. Kurzerhand nutzte sie die mystische Stimmung vor dem Beginn des Gewitters dazu, um am Strand einige Bikini-Bilder schiessen zu lassen. Die fröhlichen Schnappschüsse zeigen: Ein bisschen Gewitter hält den TV-Star noch lange nicht davon ab, den Tag zu geniessen!