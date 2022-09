«Die Lieblinge der Queen sind auch meine»

Zahnstein entfernen, Ohren putzen, Nägel schneiden. Ab in die Badewanne! Vorwaschen mit Spezialshampoo, spülen, nachwaschen, föhnen. Am Schluss noch die langen Haare an den Pfoten schneiden. Alle drei Monate ist es bei Holly vom Moosacher so weit. Ihr Besitzer und Züchter Hans Ulrich Häberli, 69, macht bei seiner Welsh-Corgi-Dame in seinem Hundesalon in Interlaken den «vollen Service». 50 Minuten dauert die Session, Holly hält geduldig hin. «Schönheit will gepflegt sein.»