Star-Nachbarn können sich nicht leiden

Es ist der wohl berühmteste Streit unter Nachbarn: Robbie Williams (50) gegen Jimmy Page (80). Seit mehr als zehn Jahren herrscht bei den beiden Musikern in einem Londoner Nobelviertel dicke Luft. Der Zoff begann, als Williams sein Grundstück komplett umbauen wollte, inklusive riesigem Pool, Keller und Fitness-Studio. Page fürchtete um seine historische Villa aus dem 18. Jahrhundert und legte bei der Stadt Beschwerde ein. Williams musste seine Pläne deutlich zurückschrauben – was den Streit natürlich erst recht anfachte. Seitdem giften sich regelmässig an. Zuletzt war die Rede davon, eine riesige Mauer zwischen den Grundstücken zu errichten – auch wegen Ruhestörung durch Williams' angeblich zu laute Musik.