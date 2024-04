Erfolg bei der Wohnungssuche oder in der Liebe ist kein Zufall, zumindest wenn es nach Melanie Winiger (45) geht. In der SRF-Sendung «Sternstunde Philosophie» offenbarte sie, dass sie beides durch das sogenannte Manifestieren fand. Dabei formuliert man Wünsche so, als wären sie bereits Realität und wiederholt diese so lange, bis die Affirmation im besten Fall wahr wird.