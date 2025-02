Nicole und Werner Herzog-Verrey flitzen mit der Vespa durch Madrid

Nicole (77) & Werner Herzog-Verrey (82)

Berufe: Fotografin; Journalist & Buchhändler

Leben in Zahlen: Das seit 1970 verheiratete Paar bewohnt eine Attikawohnung im Stadtzentrum von Madrid, lebt von der AHV und eigenen Reserven. Ein Brot kostet 4.20 Franken, der Coiffeurbesuch für Männer 18, für Frauen etwa 46 Franken.

Vom Fuss des Uetlibergs startete Werner Herzog einst in die neue Heimat. Via Rhonetal fuhr er helmlos auf dem Motorroller mit 45 km/h durch Frankreich, kam nach vier Wochen in Spaniens Hauptstadt an, wo er und seine Frau heute leben. Er arbeitete als Journalist, führte eine deutsche Buchhandlung. Sie ist als Fotokünstlerin aktiv, publizierte 2023 das Fotobuch «Gletscherliebe» und hat ab Juli 2025 beim Verbier Festival eine Ausstellung.