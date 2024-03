Büxi: Und nun feierst du deinen 70. Geburtstag!

Maite: Ich merke, dass ich älter geworden bin. Allein schon an meinen Haaren, die sind nicht mehr so braun wie früher. Aber ich bin noch gut «binenand», vor allem im Kopf. Ich geniesse es, in meiner Freizeit Dinge zu tun, die ich früher nicht machen konnte. Tennis spielen, Freunde treffen. Ich bin frei. Ich habe so viel gelernt in all den Jahren. Heute bin ich reflektiert. Eine reife Frau.

Büxi: Würdest du ewig leben wollen?

Maite: Nein. Ich glaube aber auch nicht, dass mit dem Tod alles vorbei ist. Ich habe das Gefühl, dass noch etwas danach kommt. Es kann doch nicht sein, dass alles, was wir hier auf Erden lernen, danach verloren ist.

Büxi: Ein sehr tröstlicher Gedanke …

Maite: Deswegen musst du jetzt noch ein guter Mensch sein. Damit du mit einem guten Karma weitergehen kannst (lacht herzlich).

Büxi: Wenn du alles, was dich ausmacht, all das Positive und Negative, oben in einen Trichter füllen würdest, was für ein Destillat käme unten heraus?

Maite: Ich kann jetzt wohl nicht sagen «Scheisse» (lacht laut). Okay, Kompost vielleicht? Ein guter Kompost, und davon mehr als eine Handvoll.