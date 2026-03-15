«Niemand kann genau sagen, wann oder wie die Ware ankommt»

Die Welt im Containerterminal von Genf rückt zusammen – zumindest was den Transport angeht. Frachtcontainer der Schweizer Reederei MSC stehen auf solchen von Hapag-Lloyd aus Hamburg oder Evergreen aus Taiwan. Hier parkiert auch der Schweizer Logistiker Schneider seine Container. Vom Terminal gehen die Ladungen auf die Schiene durch Europa – oder zum Hafen in Basel durch die Welt. «In Genf haben wir die stärkste Präsenz», sagt André Strebel, CEO von Schneider & Cie. Stolz erzählt der 57-jährige Schaffhauser, dass heute zwei ehemalige Lehrlinge aus Genf Mitglieder der Geschäftsleitung der Firma mit Hauptsitz in Basel sind. «Trotz Wachstum wollen wir den familiären Spirit behalten», so der gelernte Logistiker. In den letzten Jahren hat das mittelständische Unternehmen mit 1200 Mitarbeitenden in 18 Ländern seine Präsenz in Europa, den USA, aber auch in Asien und im Mittleren Osten ausgebaut. «Wir kommen nicht zur Ruhe.» Natürlich habe dies auch mit den globalen Herausforderungen und Krisen zu tun. Von Covid über die US-Zölle bis hin zum Krieg im Iran.