Seit wenigen Wochen geht es wieder heiss zu und her in der Kochsendung «MasterChef Schweiz». Nik Hartmann moderiert bereits zum zweiten Mal und konnte sich den einen oder anderen Kniff bei den Spitzenköchen abschauen. Was der Moderator Zuhause am liebsten kocht und was ihm ständig misslingt, erzählt der Moderator im Video.

Sina Albisetti