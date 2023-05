Unser neuer Biathlon-Star Niklas Hartweg

Ein Rap für die künftigen Grosskinder

Niklas besucht in Engelberg das Sportgymnasium, wird 2019 Weltmeister in der Jugend-Kategorie. Nach der Matura will er es als Profi versuchen – doch dann bremst ihn eine Lungenentzündung aus. Drei Monate lang darf er höchstens spazieren gehen. Auf der Suche nach einer Beschäftigung liest er viel über Musiktheorie, beginnt, am Laptop Beats zu produzieren. Er bringt sich das mit Videos und Lektüre selbst bei. Da seine Biathlonkollegen ebenfalls Freude daran finden, nehmen sie ein erstes Lied auf. Aus Jux. «Wir dachten, wir zeigen es irgendwann mal unseren Enkeln», sagt der 1,81 Meter grosse Athlet. Mittlerweile hat er als Nik Perry aber bereits zwei Alben veröffentlicht, rappt und singt auf Deutsch, Schweizerdeutsch und Englisch. «Cool, dass die Lieder gut ankommen, aber am Ende des Tages ist mir das eigentlich egal», so Hartweg. «Für mich ist es immer noch das, was es am Anfang war: eine Beschäftigung neben dem Sport, je nach Lust.»