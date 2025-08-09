Nina Burri beendet ihre Kontorsions-Karriere

Das erste Ehejahr sei turbulent gewesen, erzählt sie. «Wir hatten wenig Zeit füreinander, waren viel unterwegs.» Die Zeit nach Ninas Sturz war auch für Marco schwierig: «Ich habe gesehen, wie sehr sie gelitten hat – wie sie manchmal fast geweint hat vor Schmerzen. Das geht nicht spurlos an einem vorbei.» Wie ist es für den Frontmann der Mundart-Rockband Weekaend, dass Nina – er nennt sie «Maus» – ihre Karriere als Schlangenfrau beendet? «Ich unterstütze sie bei allem», sagt er. «Ich musste auch vorher nie überlegen, ob ich ihr den Rücken freihalte. Das war für mich selbstverständlich.» Nina nickt. «Ohne ihn hätte ich auch mein neues Projekt nie umsetzen können. Ich hätte von meinem Ersparten leben müssen, da ich ja keine Kontorsionsshows mehr machen konnte. Dafür bin ich ihm wahnsinnig dankbar.»