Sprung in ein neues Abenteuer

In Nashville liegt das Eishockeystadion am Rand des Ausgehviertels. Es hat sich herumgesprochen, dass die Eishockeyspiele in der Country-Metropole nach Siegen des Heimteams regelmäßig zu Partys ausarten. Niederreiters Präsenz dürfte dazu beitragen, dass dies in den kommenden Monaten vermehrt der Fall sein wird. «Ich will Spass haben», sagt er – meint damit aber nicht die Happy Hour in der Party-Hochburg, sondern möglichst viele Volltreffer auf dem Eis.