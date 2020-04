Vom Hauseingang führt eine enge Wendeltreppe in den obersten Stock. Die Awards an der Wand verraten, dass hier ein Musiker wohnt. Noah Veraguth, 32, öffnet die Glastür: «Hoi zäme – händers gfunde?» Hinter ihm bietet eine riesige Fensterfront einen atemberaubenden Blick auf den Zürichsee. Genau in diese Aussicht haben sich der Leadsänger von Pegasus und seine Frau Sayori Wada, 33, bei ihrer Wohnungssuche auf Anhieb verguckt. Erst letztes Jahr ist das Paar von Berlin nach Küsnacht in diese 3,5-Zimmer-Dachwohnung gezogen.«Hier fühlen wir uns wohl und haben alles nach unseren Vorstellungen eingerichtet.»