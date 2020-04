Noah Veraguth verrät, wie er um Sayoris Hand anhielt

Da Veraguth laut eigenen Angaben nicht der Typ dazu ist, der romantisch am Strand um die Hand seiner Freundin anhält, musste er sich etwas anderes einfallen lassen. Denn – Klischees hin oder her – auch er wollte den Heiratsantrag so gestalten, dass er für immer in Erinnerung bleibt. Dazu plante der Musiker eine Überraschung zu Sayoris 32. Geburtstag vergangenen September. Der Pegasus-Frontmann schenkte seiner Zukünftigen eine Karte, darauf standen bloss Datum, Zeit und Ort: «Damit schenkte ich ihre eine Einladung zu ihrer eigenen Hochzeit», so Veraguth.