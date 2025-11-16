Noe Seifert erkämpft WM-Bronze nach 75 Jahren Wartezeit

«Es ist schon surreal. Aber ich bin wahnsinnig stolz auf mich, das auf jeden Fall.» In seinen Händen hält Noe Seifert eine Medaille, die so besonders ist wie der Moment selbst. Sie ist gross, schwer – und geformt wie eine Blüte. Die WM-Organisatoren liessen sich von der Rafflesia arnoldii inspirieren, einer indonesischen Pflanze. Sie steht für die Harmonie zwischen Stärke und Schönheit – genau das, was Kunstturnen ausmacht: Kraft, Beweglichkeit, Präzision und Ästhetik in vollkommener Balance. Dass ausgerechnet diese Blume die Medaille ziert, ist mehr als ein Detail. Die Rafflesia blüht ganz selten – so wie Momente sind, in denen Geschichte geschrieben wird. Und Noe Seifert hat in Jakarta genau das getan. «Ich hatte ehrlich gesagt noch immer keine Zeit, das Ganze zu verarbeiten. Aber so eine Medaille macht Mut und gibt Selbstvertrauen.»