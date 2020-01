Noel von Grünigen eifert seinem Vater Mike nach

Zwar ist einer mit seinem Können hier in seiner Heimat punkto Skifahren nicht gerade am Limit, aber «ahifahre», also runterfahren, ist hier in Gstaad doppeldeutig zu verstehen. Entschleunigen ist hier mindestens so angesagt wie beschleunigen. «Die Landschaft ist lieblich, die Pisten nicht ultraschwierig. Aber es hat Charme. Ich bin hier verwurzelt. Immer wenn ich weg war und beim Heimkommen die Bergkette von Schönried sehe, ist es etwas vom Schönsten.»