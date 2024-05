Noëmi Santos feiert riesengrosse Erfolge als Buchfluencerin

Was motiviert Sie?

Die Liebe zu den Büchern. Obwohl ich früher gar nicht so viel gelesen habe. Am liebsten mag ich Fantasy, «Once Upon a Broken Heart» von Stephanie Garber finde ich mega toll. Und «The Cruel Prince» von Holly Black. Mich motiviert auch, dass ich so viele Leute kennengelernt habe. Das ist sehr schön, auch wenn der Kontakt oft nur online stattfindet.