Noemi Schramm Ndao ist verliebt in Westafrika

Noemi Schramm Ndao (36)

Beruf: Selbstständige Gesundheitsökonomin

Leben in Zahlen: Bewohnt mit ihrem Mann, der Geschäftsleiter eines Start-ups ist, und ihren zwei Töchtern eine Eigentumswohnung. Sie verdient monatlich, je nach Auftragslage, rund 5000 Franken. Im Senegal kostet das Kilo Brot 1.50 Franken, der Coiffeur 3 bis 60 Franken (je nach Qualität und Art des Haarschnitts).

Vor zwölf Jahren kehrte Noemi der Arbeit wegen der Schweiz den Rücken: 2013 tritt sie eine Stelle im Gesundheitsministerium in Sierra Leone an. Für die Frau aus «Mostindien» ist es nicht nur der Beginn einer grossen Liebe – zu ihrem Ehemann Serge –, sondern auch zu Westafrika und den dort lebenden Menschen. 2021 zügelt sie mit Serge in dessen Heimat Senegal.