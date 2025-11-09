Noémie Roten will die Rollenbilder sprengen

«Ist es nicht verrückt, dass Linke wie Rechte die Frauen mit diesem Argument in ihrer alten Rolle behalten wollen?», kontert Roten schlagfertig. Sie weist darauf hin, dass der Service Citoyen vor allem Männer und Frauen zwischen 18 und 25 betreffen würde und deshalb nicht primär Eltern. Und falls doch, könne ein Elternteil sich von der Dienstpflicht befreien lassen, damit die Familie nicht zu sehr belastet wird.