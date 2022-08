Nebst den vielen Siegen gab es aber verletzungsbedingt auch immer wieder Rückschläge – und Durststrecken. So wurde Forrer mit Hohn und Spot übergossen, von Exponenten der Szene als «Lachnummer» und «Peinlich König» oder gar als «Schande für die Schwingerei» bezeichnet. «Ich musste lernen, nicht auf das Geschwätz der Leute zu hören. Oder damit, dass Dinge in den Zeitungen geschrieben wurden, die nicht wahr waren. Damit Umzugehen war am Anfang recht schwierig, man muss das irgendwie an sich abprallen lassen, sonst geht man kaputt», so Forrer. Dass er es am Schluss all den kritischen Stimmen nochmals zeigen konnte und das Ziel, die 150 Kränze souverän schaffte, war für den erfolgsverwöhnten Schwinger ein riesiger Erfolg. «Ich dachte, jetzt erst recht. Das war dann schon eine gewisse Genugtuung. Das Schönste ist, wenn du mit dem Sport eine Antwort geben kannst.»