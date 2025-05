Nora Osagiobare nutzt Worte als Widerstand

Was bereuen Sie?

Ich habe viel Zeit damit verschwendet, anderen zu gefallen, statt herauszufinden, was mir gefällt. Ich war lange das einzige braune Mädchen in der Schule, das war nicht einfach. In meinem unmittelbaren Umfeld hatte ich keine selbstbewussten Vorbilder mit meiner Geschichte. Deshalb wollte ich um keinen Preis wegen meiner scheinbaren Andersartigkeit auffallen, habe irgendwann gar nicht mehr gewusst, wer ich bin. Mein Buch zu schreiben, war deshalb ein Meilenstein für mich, es ist Zeugnis einer radikalen Selbstbejahung.