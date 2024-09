«Nottwil ist unser Magglingen»

Haben Sie damit gerechnet, dass Sie mal ein Pionier des Para-Sports sein werden?

Nein, niemals! Als Fussgänger hatte ich nie den Mut für eine Sportkarriere. Und als Para-Sportler auch noch keine richtigen Vorbilder. Aber ich habe gemerkt, dass ich durch den Sport wieder meinen Platz in der Gesellschaft finde. Wie sehr haben sich die Paralympics verändert seit Ihren ersten 1984? Oh, sehr! (Lacht.) Die fanden damals im britischen Stoke Mandeville statt. Nicht am gleichen Ort wie die Olympischen Spiele der Fussgänger. Übernach- tet haben wir in einem alten Reha-Zentrum, das nach dem Zweiten Weltkrieg erbaut worden war. Wir waren 28 im Zimmer. Die Toiletten hatten nur Vorhänge. Das höchste der Gefühle war, als Prinz Charles, der heutige König, an der Eröffnungsfeier auftrat. Aber von Journalisten, Fans oder Live-Berichterstattung konnten wir damals nur träumen. Wir Athleten waren die grössten Fans der anderen.