Novak Djokovic will nicht mit Roger Federer befreundet sein

Wenn Roger Federer von Djokovic auch eine Abfuhr erhält, schien er sich zumindest mit Rafael Nadal gut zu verstehen. Immer wieder traten die beiden gemeinsam auf, etwa im legendären Video zum «Match for Africa», in dem sich die beiden gestandenen Sportler kugeln vor lachen. Ein besonders inniger Moment zwischen dem Schweizer und dem spanischen Tennis-Ass entstand am Abschluss von Federers Karriere am «Laver Cup» in London. Schluchzend und mit tränenüberströmten Wangen halten die beiden Männer Händchen, als die Gefühle beide gleichermassen übermannen. Djokovic übrigens war in diesem Moment auch dabei, hielt sich aber cool im Hintergrund auf.